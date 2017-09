Wisaksil Wangek znokautował Romana Gonzaleza i obronił tytuł WBC

Taj Wisaksil Wangek (44-4-1, 40 KO) pokonał przez nokaut w czwartej rundzie Nikaraguańczyka Romana Gonzaleza (46-2, 38 KO) na gali w kalifornijskim Carson, pierwszy raz broniąc tytuł mistrza świata wagi supermuszej, według federacji WBC.

Zdjęcie Wisaksil Wangek /AFP

Pierwsza runda była jeszcze rozpoznawcza i spokojna, lecz w drugiej do głosu zaczął dochodzić Gonzalez, trafiając kilka razy bezpośrednim prawym krzyżowym. W trzecim starciu zaczął jednak niepotrzebnie się bić z silniejszym Tajem i to czempion zaczął spychać faworyta do odwrotu. Gdy pojedynek zaczął nabierać rumieńców, nieoczekiwanie szybko się zakończył.

W czwartej rundzie Wangek wyprowadził cztery słabsze ciosy, po czym wszedł akcją w drugie tempo i wstrzelił się znakomicie prawym sierpowym na szczękę rywala, który chciał uderzyć prawym krzyżowym. Gonzalez padł ciężko na matę, ale zdołał podnieść się na osiem i w myśl zasady "najlepszą obroną jest atak" przyjął wymianę w półdystansie. Trwała ona około pół minuty, aż w końcu Taj znów huknął prawym sierpowym na szczękę i gdy Gonzalez padł bezwładnie na deski, tym razem arbiter Tom Taylor już nawet nie zaczynał odliczać, tylko od razu ogłosił nokaut.

Tym samym niespełna 31-letni Wangek obronił po raz pierwszy tytuł mistrza świata wagi supermuszej. Wywalczył go pół roku temu, kiedy pokonał właśnie Gonzaleza.

Nikaraguańczyk po walce został odwieziony do szpitala na badania.