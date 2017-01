Wilder-Wawrzyk. "To marzenie każdego zawodnika, ale i jakaś szansa"

- To wielkie wyzwanie, nie tylko dla Andrzeja, ale całej naszej grupy - nie ukrywa Fiodor Łapin, szkoleniowiec Andrzeja Wawrzyka (33-1, 19 KO), komentując jego przyszłą walkę z mistrzem świata wagi ciężkiej federacji WBC, Deontayem Wilderem (37-0, 36 KO).

Zdjęcie Andrzej Wawrzyk w walce z Albertem Sosnowskim /Andrzej Iwańczuk /East News Boks Wilder: Dla mnie lepiej, by wygrał Joshua

Pojedynek odbędzie się 25 lutego w Birmingham, czyli niedaleko domu rodzinnego Amerykanina, a na rozpisce znajdą się jeszcze Artur Szpilka (20-2, 15 KO) oraz Izu Ugonoh (17-0, 14 KO).

Reklama

- Walka o taki pas w Ameryce, przy prawdopodobnie pełnej hali, to marzenie każdego zawodnika, ale i jakaś szansa. Boks jest nieprzewidywalnym sportem i czasem takie niespodzianki się zdarzają. Ciosy Andrzeja naprawdę ważą swoje i jeśli ktoś myśli inaczej, to grubo się myli. Jeśli do tego dojdzie szybkość, to pojedziemy do Alabamy z wielką wiarą - kontynuował trener polskiego pretendenta.

- Nie uważam Wildera za najlepszego zawodnika. Popełnia swoje błędy i porównałbym go poziomem do Anthony'ego Joshuy. Nie jest to jeszcze klasa Lewisa, Holyfielda, Tysona czy braci Kliczków z najlepszych lat. Natomiast jest to na pewno ścisła czołówka. Ma bardzo długie ręce i niewygodny lewy prosty, na co zresztą zwracał nam również uwagę Artur Szpilka. Pozostaje ostrożny w ringu, a przy tym potrafi bardzo dobrze skontrować - dodał Łapin.

- Cały czas zasuwamy na pełnych obrotach. To najważniejsza walka w moim życiu i trzeba zbudować na nią formę życia. Wilder jest wysoki, niewygodny, ale są luki w jego obronie. Trzeba trafić w tempo jego ciosów i wtedy zaatakować. Ale już na początku trzeba byłoby mocno go uderzyć, żeby nabrał trochę respektu, bo gdy już się rozluźni, bywa bardzo groźny - powiedział sam Wawrzyk, który do USA wyleci dwa tygodnie przed terminem.

- Na pewno będę w najlepszej formie w karierze, a do ringu wyjdę po zwycięstwo - dodał zmotywowany polski bokser.