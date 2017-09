WBSS. Krzysztof Włodarczyk zmierzy się z Muratem Gasijewem w Newark

Czwarty ćwierćfinał turnieju World Boxing Super Series kategorii junior ciężkiej, w którym spotkają się Krzysztof Włodarczyk (53-3-1, 37 KO) i mistrz świata federacji IBF Murat Gasijew (24-0, 17 KO), zostanie rozegrany 21 października w Prudential Center w Newark.

Zdjęcie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (z lewej) /AFP

Inne pary tworzą Usyk vs Huck, Briedis vs Perez i Dorticos vs Kudriaszow. Ten pierwszy pojedynek zostanie rozegrany już w najbliższą sobotę w Berlinie.



Tydzień później - czyli 28 października, odbędzie się z kolei ostatni ćwierćfinał WBSS w wadze super średniej, w którym Jurgen Brahmer (48-3, 35 KO) skrzyżuje rękawice z Robem Brantem (22-0, 15 KO). Data jest już zaklepana, nie wiadomo tylko, czy pojedynek odbędzie się w Las Vegas, czy w jednym z miast niemieckich.



Wciąż nie wiadomo natomiast, jaka amerykańska stacja pokaże cały turniej.

Reklama