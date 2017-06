Walka Mayweather Jr vs. McGregor o diamentowy pas WBC?

​Walka wracającego ze sportowej emerytury Floyda Mayweathera Jr (49-0, 26 KO) z debiutującym w boksie gwiazdorem MMA Conorem McGregorem z pasem w stawce? Mauricio Sulaiman - prezydent federacji World Boxing Council, nie wyklucza takiej możliwości.

Zdjęcie Floyd Mayweather Jr. /AFP

Zawodnicy zaboksują na dystansie dwunastu rund w rękawicach dziesięciouncjowych w limicie kategorii junior średniej.



Sulaiman rozważa dodanie do stawki diamentowego pasa WBC. Mayweather miał zawsze dobre relacje z tą organizacją. Zdobywał tytuł WBC w pięciu różnych kategoriach - od super piórkowej, aż po właśnie junior średnią.

- Nie powiem, żeby to był mismatch, ale nie mogę sobie jakoś wyobrazić, by Mayweather mógł to przegrać. To przecież pojedynek bokserski, a mówimy o Mayweatherze, najlepszym techniku świata, ze swoją inteligencją i szybkością. Być może McGregor będzie miał przewagę siły, ale nie wierzę, by mógł rywalizować skutecznie z Floydem - przyznaje Sulaiman.

Walka Mayweathera z McGregorem odbędzie się 26 sierpnia w Las Vegas. "Piękniś" po raz ostatni wystąpił we wrześniu 2015 roku, gdy wypunktował wysoko Andre Berto, broniąc jednocześnie pasów WBC i WBA wagi półśredniej.