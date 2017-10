W sobotę dziewiąta edycja gali Underground Boxing Show w Wieliczce

W sobotę kilku polskich pięściarzy po raz kolejny zjedzie 125 metrów pod ziemię, by wziąć udział w dziewiątej edycji gali Underground Boxing Show. Impreza organizowana w Kopalni Soli w Wieliczce po raz pierwszy odbyła się w 2008 roku.

Zdjęcie Główni bohaterowie sobotniej gali boksu zawodowego w Wieliczce /Informacja prasowa

Walką wieczoru pierwszej edycji podziemnej bokserskiej imprezy było starcie weteranów - Macieja Zegana i Dariusza Snarskiego. Podczas premierowej edycji gali w Wieliczce wystąpił także Wojciech Bartnik, ostatni polski medalista olimpijski w boksie, a trzeci zawodowy pojedynek stoczył późniejszy mistrz świata Krzysztof Głowacki.

W kolejnych latach w Wieliczce boksowali m.in. należący dzisiaj do światowej czołówki wagi super półśredniej Maciej Sulęcki, pracująca aktualnie jako dziennikarka Karolina Owczarz, Michał Syrowatka, były mistrz Europy Rafał Jackiewicz, Krzysztof Zimnoch czy charyzmatyczny Artur Binkowski.

Podczas organizowanych w niezwykłej atmosferze gal w Kopalni Soli występowali zawodnicy, którzy teraz stanowią o sile polskiego boksu zawodowego. W sobotę walkę wieczoru stoczy debiutujący w kategorii ciężkiej Michał Cieślak, który zmierzy się z doświadczonym Ivicą Bacurinem.

Cieślak wraca do ringu po zawieszeniu za doping, na którym wpadł wraz z Nikodemem Jeżewskim, po ich grudniowej walce. Pięściarz najpierw migał się od odpowiedzialności, ale w końcu zachował się po męsku i przyznał się do winy. Radomianin najpierw został zawieszony na dwa lata, ale później karę dwa razy skracano. Najpierw do roku, a następnie do dziesięciu miesięcy.



Specjalną atrakcją będzie występ w formule MMA złotego medalisty olimpijskiego Szymona Kołeckiego. Kibice zobaczą tam także występy m.in. Dariusza Sęka i Sergieja Werwejki. Galę na żywo pokażą Polsat Sport oraz Polsat Sport Fight.

Walki wieczoru Underground Boxing Show w latach 2008-2016:

2008: Maciej Zegan - Dariusz Snarski

2010: Paweł Głażewski - Tomas Adamek

2011: Krzysztof Szot - Beka Sadjaja

2012: Paweł Głażewski - Sofiane Sebihi

2013: Krzysztof Zimnoch - Artur Binkowski

2014: Łukasz Janik - Franco Raul Sanchez

2015: Krzysztof Zimnoch - Gbenga Oloukun

2016: Krzysztof Zimnoch - Marcin Rekowski