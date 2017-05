W Częstochowie powstanie pomnik Jerzego Kuleja

Częstochowianie chcą upamiętnić pochodzącego z tego miasta wybitnego pięściarza Jerzego Kuleja stawiając mu pomnik. W tym celu powstał społeczny komitet. Jego przedstawiciele liczą na wsparcie zarówno mieszkańców, jak i władz miasta. Pomnik ma stanąć w ciągu roku.

Jerzy Kulej (1940-2012) to najwybitniejszy polski bokser w historii. Był dwukrotnym mistrzem olimpijskim, komentatorem sportowym i posłem. Związany z Częstochową sportowiec ma od niedawna tam rondo swojego imienia oraz tablicę pamiątkową, umieszczoną w tamtejszej al. Najświętszej Maryi Panny.

Reklama

Kolejnym elementem upamiętniającym Kuleja w jego rodzinnym mieście ma być pomnik. Tę inicjatywę przybliżyli podczas czwartkowej konferencji członkowie społecznego komitetu, który w tym celu zawiązał się pod koniec kwietnia.

"Jerzy Kulej zawsze z sentymentem mówił o Częstochowie, dlatego oczywiste dla nas było, żeby w naszym mieście stanął wreszcie jego pomnik. Powstaje on z inicjatywy społecznej i ze środków społecznych" - powiedział inicjator przedsięwzięcia i szef komitetu Paweł Poliszewski.

Zaprosił jednocześnie osoby zainteresowane, aby włączyły się w to przedsięwzięcie np. poprzez wsparcie finansowe czy wybór lokalizacji pomnika. "Jako komitet mamy kilka typów lokalizacji, ale chcielibyśmy, aby ta propozycja była wspólną - naszą jako komitetu, mieszkańców i władz miasta. Dlatego zwracamy się do mieszkańców i przedstawicieli lokalnych mediów o przeprowadzenie sondy. Zależy nam, by lokalna społeczność zaangażowała się w nasz pomysł" - dodał Poliszewski.

Pomnik zostanie wykonany przez częstochowskiego rzeźbiarza Jerzego Kędziorę; na razie nie ma jeszcze projektu. W założeniu inicjatora, pomnik ma stanąć w Częstochowie w ciągu roku.

Honorowymi członkami Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jerzego Kuleja w Częstochowie zostali m.in. żużlowiec Marek Cieślak, złoty medalista-pięściarz Jerzy Rybicki, aktor Zbigniew Buczkowski oraz prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Jerzy Zdzisław Kulej urodził się 19 października 1940 r. Wychował się na Ostatnim Groszu, jednej z biedniejszych dzielnic Częstochowy. Treningi rozpoczął w wieku niespełna 15 lat, a jego pierwszym szkoleniowcem był Wincenty Szyiński.

Największe sukcesy Kulej odnosił pod okiem trenera Feliksa Stamma - w 1964 r. (Tokio) i 1968 r. (Meksyk) zdobył olimpijskie złoto (dwukrotnie, jako jedyny polski bokser w historii) w wadze lekkopółśredniej.

Kulej stoczył 348 walk; 317 wygrał, 6 zremisował, 25 przegrał. Nigdy nie leżał na deskach ringu. Oprócz złotych medali olimpijskich, ma w dorobku tytuły mistrza (1963, 1965) i wicemistrza (1967) Europy.

Po zakończeniu kariery sportowej Kulej pracował m.in. jako komentator telewizyjny. W 1976 r. wystąpił, wspólnie z innym bokserem Janem Szczepańskim, w kryminalnym filmie fabularnym Marka Piwowskiego pt. "przepraszam, czy tu biją?". W latach 2001-05 był posłem na Sejm. Zmarł w 2012 r. w wieku 71 lat.