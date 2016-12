Tyson Fury wróci na ring w kwietniu lub maju

Wujek i trener byłego mistrza wagi ciężkiej Tysona Fury'ego (25-0, 18 KO) zdradził, że Anglik wrócił już do treningów. Kolejną walkę ma stoczyć w pierwszej połowie przyszłego roku.

- Biega i codziennie trenuje. Spodziewajcie się go w ringu w kwietniu bądź maju. Wróci silniejszy, z pozytywnym nastawieniem. Pod koniec roku lub na początku kolejnego znowu będzie walczyć o pasy. Wcześniej stoczy ze dwie lub trzy walki - mówi Peter Fury.

- Osobiście chciałbym go zobaczyć w starciu z Wilderem. To byłaby wielka walka, mam więc nadzieję, że Wilder pozostanie niepokonany. Pod koniec przyszłego roku spróbujemy doprowadzić do tej potyczki - dodaje.

Deontay Wilder (37-0, 36 KO), posiadacz tytułu WBC, ma wrócić na ring 25 lutego w Alabamie. Jego rywalem będzie prawdopodobnie Andrzej Wawrzyk (33-1, 19).