Tyson Fury uderza we Władimira Kliczkę

Tyson Fury zarzucił Władimirowi Kliczce, że ten próbuje naśladować jego styl przed walką z Anthonym Joshuą. Bokser zaczepił rywala na Twitterze.

Zdjęcie Władimir Kliczko (z lewej) i Tyson Fury /AFP

"To śmieszne, jak Kliczko próbuje kopiować mój styl przed walką z Flexem. Wiecie, jak to mówią. Jeśli nie możesz kogoś pokonać, przyłącz się do niego" - napisał Fury na Twitterze.

Reklama

Kliczko 29 kwietnia zmierzy się na stadionie Wembley w Londynie z Anthonym Josuą. Stawką walki będą pasy IBF oraz WBA.

Tyson Fury ostatni raz pojawił się w ringu walcząc właśnie z Kliczką. Brytyjczyk odebrał Ukraińcowi tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Bokser od listopada 2015 nie wyszedł jednak do ringu i stracił wszystkie trzy mistrzowskie pasy wagi ciężkiej. Fury zmaga się z depresją.

AK