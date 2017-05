Trener Andre Dirrella uderzył boksera w ringu. Szuka go policja

Policja w amerykańskim stanie Maryland poszukuje wujka i asystenta trenera Andre Dirrella (26-2, 16 KO), który po walce brązowego medalisty olimpijskiego z Aten z Jose Uzcateguiem (26-2, 22 KO) uderzył w twarz rywala 33-latka.

Zdjęcie Andre Dirrell /AFP

Dirrell i Uzcategui rywalizowali minionej nocy na przedmieściach Waszyngtonu o pas tymczasowego mistrza IBF w kategorii super średniej. Wenezuelczyk prowadził na punkty, ale został zdyskwalifikowany za uderzenie przeciwnika po gongu kończącym ósmą rundę. Dirrell padł po tym ciosie na deski, a kiedy badał go w ringu lekarz, jego rozwścieczony wujek Leon Lawson Jr ruszył w stronę zawodnika z Ameryki Południowej i uderzył go lewą ręką, nieomal wszczynając wielką bijatykę z udziałem kilku osób. Pięściarza i trenera szybko zdołano jednak rozdzielić. Później Lawson Jr po cichu opuścił halę.



Uzcategui został przetransportowany do szpitala w stolicy USA, z którego wypisano go po kilku godzinach.



"Przykro mi z powodu tego, co zrobił mój trener. To członek mojej rodziny, więc się o mnie martwił. On mnie kocha. Proszę, wybaczcie mu" - skomentował wszystko Dirrell.

