Tony Bellew o walce Joshua - Wilder: Pięć minut i byłoby po wszystkim

Tony Bellew, mistrz wagi junior ciężkiej, a poza ringiem ekspert brytyjskiej telewizji Sky Sports, liczy na świetne widowisko w bardzo interesującej konfrontacji pomiędzy Anthonym Joshuą (18-0, 18 KO) a Deontayem Wilderem (37-0, 36 KO).

Zdjęcie Tony Bellew /AFP

- Chcę zobaczyć walkę Joshua-Wilder głównie dlatego, że w ciągu 300 sekund byłoby po wszystkim. No i to jedna z najlepszych do zrobienia potyczek w wadze ciężkiej. Wilder jest taki, jak sugeruje jego nazwisko - dziki - natomiast Joshua jest niezwykle silny i niebywale szybki jak na kogoś o jego rozmiarach - stwierdził Bellew.

Potyczka Joshua-Wilder to jedna z trzech walk, które najbardziej chciałby zobaczyć Anglik w 2017 roku. Pozostałe to Canelo-Gołowkin oraz Khan-Brook.

O wszystkich tych pojedynkach mówi się już od jakiegoś czasu. Wilder stwierdził niedawno, że być może zmierzy się z Joshuą pod koniec 2017 roku. Najpierw jednak obaj pięściarze muszą pokonać najbliższych rywali.

Amerykanin zmierzy się 25 lutego z Andrzejem Wawrzykiem (33-1, 19 KO), Joshua zaś przystąpi 29 kwietnia do hitowej batalii z Władimirem Kliczką (64-4, 53 KO).