Tony Bellew o Davidzie Haye'u: To tchórz, że wyprowadził cios bez rękawic

Tony Bellew (28-2-1, 18 KO) nazwał Davida Haye'a (28-2, 26 KO) tchórzem w związku z ciosem, jaki "Hayemaker" zadał podczas konferencji prasowej zapowiadającej marcową walkę.

Zdjęcie David Haye (z lewej) i Tony Bellew /AFP

Między zwaśnionymi Brytyjczykami od dawna było gorąco, a kiedy pod koniec listopada stanęli w końcu twarzą w twarz, posypały się iskry. Bellew odepchnął rywala, a ten w odpowiedzi poczęstował go lewym sierpowym.

Są obawy, że do podobnego incydentu dojdzie w tym tygodniu. Pięściarze znowu się spotkają, tym razem podczas nagrywania programu "The Gloves Are Off" dla telewizji Sky Sports.

- Zobaczymy, co się wydarzy. To w każdym razie tchórz, że wyprowadził cios bez rękawic. Nie puszczę tego w niepamięć, chyba że przeprosi. Wie, że posunął się za daleko. Mógł mi złamać szczękę. A co by było, gdybym upadł i grzmotnął o ziemię? To tchórz! - powiedział Bellew.

- Nie chciał słuchać prawdy, dlatego tak blisko wtedy do mnie podszedł. Musiałem go odepchnąć - dodał.

Do potyczki Haye-Bellew dojdzie 4 marca w Londynie. Dla tego drugiego, czempiona WBC w kategorii junior ciężkiej, będzie to debiut w wadze ciężkiej.