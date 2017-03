Tony Bellew gotowy na rewanż z Davidem Hayem

Tony Bellew (29-2-1, 19 KO) wciąż nie podjął decyzji w sprawie sportowej przyszłości, ale deklaruje, że jeżeli pozostanie w boksie, to interesują go wyłącznie największe potyczki. A taką z pewnością byłaby rewanżowa walka z Davidem Hayem (28-3, 26 KO).

Zdjęcie Tony Bellew /AFP

Bellew nieoczekiwanie pokonał w ostatnią sobotę przez poddanie w 11 rundzie "Hayemakera", choć David od szóstej rundy boksował z zerwanym ścięgnem Achillesa.

Reklama

Pięściarz z Liverpoolu nie widzi przeszkód w tym, aby dać byłem czempionowi wagi ciężkiej rewanż, ale uważa, że wynik drugiego starcia byłby taki sam.

- Haye wciąż jest genialnym zawodnikiem. Ciągle jest bardzo szybki i silny. Czy chciałbym znowu z nim zawalczyć? Tak, i z pewnością znowu bym go pokonał. Sądzę, że za drugim razem mógłbym zrobić to jeszcze szybciej, bo tym razem on okazywałby mi w ringu więcej szacunku. A na to zawsze potrzeba czasu - obwieścił Bellew.