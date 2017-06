Tomasz Adamek: Jeśli wygrana będzie wymęczona, zakończę karierę

Tomasz Adamek zapowiada w rozmowie z Interią, że tylko zwycięstwem nad Solomonem Haumono, ale odniesionym w nie byle jakim stylu, przedłuży sobie karierę. - Jeśli wygrana będzie wymęczona, to będzie oznaczało, że mam już więcej nie wchodzić do ringu - mówi przed naszą kamerą Tomasz Adamek, główny bohater gali Polsat Boxing Night VII "Nowe Rozdanie", która odbędzie się 24 czerwca w trójmiejskiej Ergo Arenie.

Zdjęcie Tomasz Adamek (z prawej) w walce z Erikiem Moliną /Fot. Tomasz Markowski /Newspix

Artur Gac, Interia: Zwycięstwem czy porażką definitywnie pożegna się pan z ringiem?

Tomasz Adamek, pięściarz wagi ciężkiej: - Po dobrym zwycięstwie, w dobrym stylu, zawsze przyjdzie pokusa powrotu na ring i dostania jakiejś dużej walki. Po to walczymy. Nie wchodzę do ringu tylko po to, aby zarobić trochę pieniędzy. Zawsze w głowie jest jakaś duża walka. Swoje w sporcie już osiągnąłem, czyli dwa tytuły mistrza świata, ale czuję niedosyt po trzeciej próbie zdobycia mistrzostwa świata w wadze ciężkiej. Dlatego postanowiłem dać sobie jeszcze jedną szansę. Ten dzień, 24 czerwca odpowie, czy kibice jeszcze zobaczą mnie w ringu, czy już nie. Ja już nie muszę wchodzić do ringu, ale chcę, bo czuję niedosyt. Oby ten dzień był dla mnie szczęśliwy i dobry.

To znaczy, że tylko wygraną nad Australijczykiem przedłuży pan sobie karierę?

- Tak, zwycięstwem, ale w dobrym stylu. Muszę mieć w ringu swoje atuty, tak jak je czuję na treningu, czyli szybkość, muszę widzieć ciosy i ich nie przyjmować. Wtedy znów przyjdzie pokusa walczenia o wyższe trofea z lepszymi pięściarzami, mówiąc o najwyższych celach. Ta walka odpowie mi na pytanie, gdzie obecnie jestem. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to znów wejdę do ringu jesienią. A jeśli nie, to kibice już mnie nie zobaczą.

Czyli zwycięstwo, ale odniesione w słabym stylu, też będzie oznaczało rozbrat z boksem?

- Tak, bo to będzie wymęczone. To będzie oznaczało, że mam już więcej nie wchodzić do ringu. Tam nie wchodzi się po zabawę, to nie jest taniec, tylko ciężka walka, którą poprzedza 9 tygodni żmudnej pracy na treningach i hektolitry potu, wylewane przez 4 godziny dziennie. To nie jest takie proste, jak się wydaje, bo kibice przychodzą zobaczyć tylko walkę.

Do tej pory nie chciał pan żegnać się z kibicami porażką, a każde kolejne zwycięstwo miało pana napędzać do dalszego boksowania. Pana podejście uległo dużej zmianie.

- Na pewno nikt nie chce kończyć kariery porażką, jeszcze w dziwnych okolicznościach, bo sędzia powinien puścić walkę w Krakowie, ponieważ była już końcówka. Jednak nie wracajmy do tego. Właśnie dlatego, z dodatkową złością, powiedziałem sobie: wrócę! Wprawdzie nie wiedziałem kiedy, ale przyjechał Mateusz Borek (organizator gali - przyp. AG) i mówi do mnie: Adamek chodź, bo kibice chcą cię oglądać, byś znów walczył. Mateusz przebywał w Nowym Jorku, a ja w tym czasie odbyłem negocjacje z żoną, aż usłyszałem od niej: jedź. Dlatego jestem w Łomnicy.

W tej sprawie ustalmy ostateczną wersję: to pan chciał wrócić na ring, czy nakłonił pana promotor gali Mateusz Borek?

- Mateusz planował walkę i powiedział, żebym wrócił, bo Polska chce mnie zobaczyć w dobrym pojedynku. I tak rozmawialiśmy... Ja kocham to, co robię, całe życie zajmowałem się boksem, a do tego czułem niedosyt po ostatniej walce. Dlatego dałem się jeszcze namówić.

Rozmawiał Artur Gac, Łomnica