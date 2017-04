Tomasz Adamek i Mateusz Masternak na gali w Gdańsku 24 czerwca

​Poznaliśmy szczegóły już siódmej edycji gali Polsat Boxing Night. Wyczekiwana impreza odbędzie się 24 czerwca w Ergo Arenie w Gdańsku. Głównym bohaterem będzie Tomasz Adamek (50-5, 30 KO).

Zdjęcie Tomasz Adamek /

Co ciekawe promotorem tej imprezy będzie dziennikarz Polsatu - Mateusz Borek. Będzie walka o światowy pas, będą również debiutanci na PBN, ale więcej szczegółów będziemy poznawać w najbliższych dniach.



- Kibice mają mnie zapamiętać jako wojownika, a nie tego, który przegrywa. Codziennie trenuję i jestem w dobrej dyspozycji - zapewnia "Góral", który dokładnie rok temu przegrał w ostatnim występie z Erikiem Moliną.

Po raz trzeci na PBN wystąpi również były mistrz Europy kategorii junior ciężkiej, Mateusz Masternak (38-4, 26 KO). On w zeszłym miesiącu wrócił na polski ring wygraną z Aleksandrem Kubiczem.

- Jestem na takim etapie kariery, że nie ma czasu na błędy. To etap, że jak chce się przenosić góry, to trzeba to zrobić teraz. Obecnie mam większy wpływ na rozwój swojej kariery, co powinno być moim atutem - mówi "Master".

Na wieczór PBN VII przewidziano sześć walk z udziałem Polaków. Producentem wykonawczym gali będzie KSW.