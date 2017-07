Tom Loeffler pewny zwycięstwa Władymira Kliczki w rewanżu z Joshuą

Nadal nie wiadomo, czy dojdzie do rewanżowej walki bokserskiej Anthony'ego Joshuy (19-0, 19 KO) z Władimirem Kliczką (64-5, 53 KO). Promotor Ukraińca jest w każdym razie dobrej myśli i wierzy, że jego zawodnik zwycięży, jeśli ponownie spotka się z Anglikiem.

Zdjęcie Władymir Kliczko (z lewej) i Anthony Joshua /AFP

W pierwszym pojedynku "Dr Stalowy Młot" miał przeciwnika na deskach, lecz sam ostatecznie przegrał przez techniczny nokaut w jedenastej rundzie. Rewanż może się odbyć w listopadzie w Stanach Zjednoczonych.

- Byłoby świetnie, gdyby udało się doprowadzić do tej walki w USA. Bardzo chciałbym zobaczyć to starcie, podobnie jak wielu kibiców. Dopóki jednak Władimir nie podejmie decyzji, jest to tylko życzeniowe myślenie. Ze swojej strony mocno go wspieram. Uważam, że pierwsza walka to był jego najlepszy występ od lat. Sądzę, że w rewanżu to on byłby górą - stwierdził Tom Loeffler z założonej przez Kliczkę i jego brata Witalija stajni K2 Promotions.

Najbardziej prawdopodobna lokalizacja potyczki rewanżowej to Las Vegas. Promotor Joshuy był w ubiegłym tygodniu w tym mieście na rozmowach z przedstawicielami przedsiębiorstwa MGM Resorts, które zarządza m.in. obiektami Mandalay Bay i MGM Grand, a także w połowie halą T-Mobile Arena. To właśnie w tej ostatniej miałby się odbyć rewanż Joshua-Kliczko.