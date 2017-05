Terence Crawford: Interesuje mnie tylko Pacquiao

Zunifikowany mistrz WBC i WBO w kategorii super lekkiej Terence Crawford (31-0, 22 KO) liczy na to, że w końcu uda się doprowadzić do pojedynku z Mannym Pacquiao (59-6-2, 38 KO).

Zdjęcie Terence Crawford (z prawej) podczas walki z Feliksem Diazem /AFP

O pojedynku Amerykanina z Filipińczykiem mówi się od dłuższego czasu. Dla Crawforda byłaby to szansa na wyjście z cienia, bo choć 29-latek cieszy się wielką renomą wśród zagorzałych fanów boksu, nie jest zbyt dobrze znany niedzielnym kibicom.



Kiedy więc jest pytany, z kim chciałby walczyć, natychmiast odpowiada: "Z Pacquiao. To jedyna walka, na którą w tej chwili patrzymy".



Obaj zawodnicy są promowani przez stajnię Top Rank, więc nie byłoby trudno zakontraktować taką potyczkę. Pacquiao póki co koncentruje się jednak na starciu z Jeffem Hornem (16-0-1, 11 KO), z którym zmierzy się 2 lipca w Australii.



Crawford dodaje, że gdyby nie udało się doprowadzić do konfrontacji z Filipińczykiem, to być może zmierzy się z Juliusem Indongo (22-0, 11 KO). W stawce takiej walki znalazłyby się pasy wszystkich czterech najważniejszych federacji w boksie zawodowym.



W miniony weekend Crawford dał kolejny pokaz boksu, pokonując po dziesięciu rundach Felixa Diaza (19-2, 9 KO).

Reklama