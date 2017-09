Szpilka wycofał się z walki z Zimnochem. Bokser wyjawił chorobę

Kibice boksu, którzy już ostrzyli sobie zęby na pojedynek Artura Szpilki z Krzysztofem Zimnochem, po raz "enty" muszą obejść się smakiem. Zapowiadana na 2 grudnia walka została odwołana, a tym samym w ogóle nie dojdzie do skutku gala w Tauron Arenie Kraków.

Zdjęcie Artur Szpilka (z lewej) i Krzysztof Zimnoch /fot.Jankowski/REPORTER /East News Boks Szpilka i Zimnoch znów nie stoczą walki. Gala w Krakowie odwołana!

- Artur, w wyniku zabiegu, "złapał" gronkowca. Od kilku dni bierze antybiotyk, a teraz mamy potwierdzenie tej diagnozy - tłumaczył wczoraj, na gorąco, w rozmowie z Interią Andrzej Wasilewski, promotor Szpilki .

Należącemu do Wasilewskiego portalowi ringpolska.pl udało się dotrzeć do pięściarza, który osobiście skomentował swoją niedyspozycję.

"To był niesamowity ból, pociłem się, nie mogłem usiedzieć w miejscu. Dobrze, że zdecydowałem się pojechać do szpitala, bo mogło skończyć się jeszcze gorzej" - wyjaśnił "Szpila", dodając, że do ringu wróci dopiero w przyszłym roku.

Bakteria gronkowca miała pojawić się po zabiegu lewej ręki, któremu pięściarz poddał się po przegranym pojedynku z Adamem Kownackim. Były pretendent do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej, jak wynika z informacji, w najbliższym czasie będzie niezdolny do jakichkolwiek treningów.

Inna sprawa, że sportowiec z Wieliczki tak naprawdę nie zdążyłby się optymalnie przygotować do grudniowego pojedynku, bo czasu jest jak na lekarstwo, a zawodnik wciąż nie znalazł nowego szkoleniowca. Okres pracy z Amerykaninem Ronniem Shieldsem dobiegł końca, a wcześniejszy trener, Fiodor Łapin, definitywnie odmówił wznowienia współpracy.

Po drugie, rany po ciężkim nokaucie liże sam Zimnoch, odprawiony z kwitkiem przez Amerykanina Joeya Abella na gali w Radomiu. Dlatego nie wiadomo, czy białostoczanin byłby w stanie tak szybko wrócić do ringu.

"Przez trzy tygodnie będę jeszcze brał antybiotyk. 9 października mam konsultację i dopiero będę wiedział co dalej. Dopiero jak wyleczę rękę, to będziemy mogli porozmawiać o planach bokserskich" - dodał Szpilka, cytowany przez ringpolska.pl.

AG