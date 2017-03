Szpilka: Wracam dużą walką w czerwcu lub lipcu

Jest już pewne, że w kwietniu nie zobaczymy między linami Artura Szpilki (20-2, 15 KO). Popularny "Szpila" zapewnia jednak, że kolejny pojedynek stoczy latem, i to z poważnym przeciwnikiem.

Zdjęcie Artur Szpilka /fot. Wojciech Kubik /East News

Od kilku dni spekulowano w mediach o tym, że polski pięściarz może powrócić na ring 22 kwietnia walką z Adamem Kownackim na undercardzie gali Berto-Porter w Nowym Jorku. Plany te jednak spaliły na panewce i dziś już wiemy na pewno, że Artur nie pojawi się w ringu wcześniej niż latem.

- Nie martwcie się. Troszeczkę się to wszystko przedłużyło, miałem wrócić w kwietniu, ale teraz jestem już na sto procent pewien, że tej walki nie będzie. Wracam w czerwcu lub lipcu dużą walką, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - zapowiedział "Szpila" w filmiku, który udostępnił na swoim koncie na Facebooku.

Szpilka przepraszał także wszystkich kibiców i zapewniał, że nie chodzi o pieniądze. - Nie myślcie sobie, że to przeze mnie i chodzi o moje wygórowane pieniądze. To nie jest tak - mówił i zaznaczał, że w kolejnej walce zmierzy się z naprawdę dobrym przeciwnikiem.



Bokser nie ukrywał jednak, że jest trochę załamany brakiem walki w kwietniu. Szpilka miał wyjść do ringu z Adamem Kownackim na gali w Legionowie, ale jego rywal zgłosił kontuzję i wycofał się z pojedynku.