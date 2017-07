Szpilka - Kownacki. Lou diBella: Nikt nie wie, czy wygra Kownacki, czy Szpilka

- To świetna rozpiska. Każda z trzech transmitowanych walk wydaje się bardzo ciekawa - mówi Lou DiBella, promotor sobotniej gali bokserskiej w Nowym Jorku, podczas której dojdzie między innymi do starcia w wadze ciężkiej Adama Kownackiego (15-0, 12 KO) z Arturem Szpilką (20-2, 15 KO).

Zdjęcie Artur Szpilka (z lewej) i Adam Kownacki /fot. Wojciech Kubik /East News

- Po raz ostatni naprawdę poważna gala na Long Island odbyła się trzydzieści jeden lat temu z udziałem Mike'a Tysona. O spotkaniu Adama z Arturem dyskutowano już od roku. Obaj mają sobie coś do wyjaśnienia. To naprawdę ważna walka w wadze ciężkiej, bo przegrany z tej dwójki zrobi duży krok w tył. To elektryzuje polską społeczność - mówi DiBella.

- To fajne zestawienie różnych stylów walki, a siłą tego pojedynku jest fakt, że nikt tak do końca nie wie, który z nich zwycięży - dodał promotor tego wieczoru.

Walka pomiędzy polskimi "ciężkimi" odbędzie się na dystansie dziesięciu rund. Transmisję na żywo przeprowadzi Polsat Sport.