Szpilka kontra Kownacki. Sparingi Polaków przed walką

Do walki Adama Kownackiego (15-0, 12 KO) z Arturem Szpilką (20-2, 15 KO) pozostał jeszcze ponad miesiąc, ale obaj bokserzy przystąpili już do sparingów. Nie są to jeszcze sparingi ukierunkowane pod kątem najbliższego rywala, mecz pięściarze nie próżnują.

Zdjęcie Artur Szpilka (z lewej) i Adam Kownacki /AFP

Kownacki, który przebywa w Łomnicy na obozie Tomasza Adamka, sparował wczoraj zTimurem Starkiem (niegdyś Timur Musafarow) oraz Michałem Cieślakiem.

- Po powrocie do USA czekają na mnie już mańkuci - powiedział Kownacki.

Z kolei Szpilka zrobił wczoraj kilka rund z przyjacielem Edwinem Rodriguezem. Gdy jednak przygotowania wejdą już w tę decydującą fazę, dobór sparingpartnerów ulegnie zmianie.

- Mam ciekawego sparingpartnera, ale dopóki nie przyjedzie, nie chcę zapeszać - nie ukrywa Kownacki, zwany "Baby Face".

Do konfrontacji Szpilki z Kownackim dojdzie 15 lipca w obiekcie Nassau Coliseum w Uniondale w Nowym Jorku. Pojedynek naszych "ciężkich" zakontraktowano na dziesięć rund.