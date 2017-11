Szef UFC: Wchodzę w boks, już wyrabiam licencję promotora

Dana White, prezydent najsłynniejszej federacji mieszanych sztuk walki UFC, potwierdził krążące od jakiegoś czasu pogłoski, że zamierza zacząć promować walki bokserskie.

Zdjęcie Dana White dokona rewolucji w boksie zawodowym? /AFP

W sierpniu White współpracował ze stajnią Mayweather Promotions przy okazji promocji wielkiego pojedynku pomiędzy Floydem Mayweatherem Jr. (50-0, 27 KO) a Conorem McGregorem (0-1). Doświadczenia wyniósł na tyle dobre, że zamierza zająć się boksem na stałe.

- Wchodzę w boks, to pewne na sto procent. Jest jeszcze zbyt wcześnie [by mówić o szczegółach], ciągle nad tym wszystkim pracujemy. Muszę zgromadzić ludzi, ale tak, zajmę się boksem. Czuję, że dam radę zrobić to lepiej niż ktokolwiek inny. Kocham ten sport - oznajmił 48-latek, dodając, że jest już w trakcie procesu wyrabiania licencji promotora bokserskiego.

Wcześniej White wyraził przekonanie, że wielu bokserów dołączy do jego stajni, kiedy zobaczy, jak profesjonalnie jest prowadzona.

- Wiem po prostu, jak dobrzy jesteśmy w tym, co robimy, wiem, że jesteśmy lepsi niż wszyscy inni - mówił.