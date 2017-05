Szef Showtime: To może być kolejna złota era wagi ciężkiej

Stephen Espinoza, szef sportu w amerykańskiej telewizji Showtime, nie ma wątpliwości, że waga ciężka przeżywa swój renesans.

Zdjęcie Anthony Joshua (z prawej) znokautował Władimira Kliczkę na Wembley /AFP

"W poszczególnych erach zawsze było trzech czy czterech zawodników na szczycie, skłonnych ze sobą walczyć. To czyniło te ery złotymi. Ostatnia miała miejsce w latach 90., kiedy byli Mike Tyson, Lennox Lewis, Riddick Bowe i Evander Holyfield. To była grupa interesujących rywali, nie było tylko jednej gwiazdy" - mówi.



"Teraz wyłania się kolejna grupa. Są Deontay Wilder, Anthony Joshua, Joseph Parker i potencjalnie Tyson Fury, jeśli zdoła wrócić. W ciągu 18 miesięcy waga ciężka stała się dużo bardziej interesująca. Nagle zrobił się chaos na szczycie, wszyscy chcą zdobyć tytuł, a to czyni sprawy ciekawymi" - dodaje.



Espinoza podkreślił również, że pięściarze królewskiej dywizji zawsze byli postaciami, które otaczała niemal mityczna aura.



"Są wielcy i silni, tacy bokserscy odpowiednicy bohaterów komiksów. Konfrontacja kogoś tak charyzmatycznego jak Wilder z inną bardzo utalentowaną i charyzmatyczną osobowością, jak Joshua, to coś, czego chcą kibice boksu, zarówno ci zagorzali, jak i niedzielni. Ślinka im cieknie na samą myśl, jak wielka byłaby to walka" - stwierdził.

