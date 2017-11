Szef boksu zawodowego Kraśnicki: Wraca prestiż walk o tytuł mistrza Polski

"Wraca prestiż walk o tytuł mistrza Rzeczypospolitej Polskiej. Pięściarze znów chcą walczyć o to trofeum" - uważa szef Polskiego Wydziału Boksu Zawodowego Krzysztof Kraśnicki. Aż trzy pojedynki o pasy krajowe odbędą się 18 listopada w Częstochowie.

Zdjęcie Tomasz Adamek powalczy 18 listopada o tytuł międzynarodowego mistrza Polski /Fot. Tomasz Radzik /East News

Podczas gali "Noc Wojowników", organizowanej przez trio promotorów Mariusza Grabowskiego, Andrzeja Gmitruka i Mateusza Borka, odbędą się m.in. walki: byłego mistrza świata Tomasza Adamka z Kameruńczykiem Fredem Kassi o tytuł międzynarodowego mistrza Rzeczypospolitej Polskiej w wadze ciężkiej oraz Łukasza Wierzbickiego z Michałem Żeromińskim i Michała Leśniaka z Kamilem Młodzińskim o pasy mistrza Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio w kategoriach półśredniej i junior półśredniej.

"Ostatnie porażki Polaków w potyczkach o tytuły światowe (m.in. Krzysztof Włodarczyk, Krzysztof Głowacki, Andrzej Fonfara, Artur Szpilka) mogą sprawić, że inni zawodnicy i ich menedżerowie jeszcze bardziej zainteresują się walkami o pasy krajowe. Widać starania szczególnie grup Tymex Boxing Promotion i MB Promotions. Zdobycie tego pasa uchyla nieco drzwi do coraz większych wyzwań. Metoda małych kroków może być skuteczniejsza, mając na myśli kolejne pojedynki interkontynentalne, dające szansę awansu w rankingach światowych i co za tym idzie zarobienie większych pieniędzy" - powiedział Kraśnicki.

Przewodniczący Polish Professional Boxing Department (PPBD) poinformował, że obecnie tytuły mistrzów Polski posiadają: Patryk Szymański (super półśrednia) i Bartłomiej Grafka (średnia), a pozostałe są wakujące. Natomiast pasy międzynarodowego mistrza Polski należą do Tomasza Mazura (półśrednia), Roberta Talarka (super średnia) i Roberta Parzęczewskiego (półciężka). Inne czekają na właścicieli.

Za niewiele ponad tydzień do tych list dopisane zostaną trzy kolejne nazwiska. W Częstochowie, poza wymienionymi bokserami, wystąpi też Parzęczewski, ale jest on po kontuzji i tym razem nie będzie bronił tego tytułu; jest on również młodzieżowym mistrzem globu federacji WBO.

"Walki o pas to dodatkowy prestiż i wyróżnienie dla zawodnika. Chcemy dodatkowo odbudować prestiż polskich tytułów. Wszyscy dookoła rywalizują o pasy różnych organizacji, tymczasem nasze są trochę zapomniane. W Częstochowie zobaczymy trzy walki mistrzowskie, a może poznamy jeszcze czwartego mistrza Polski, w tym przypadku chodzi o trofeum międzynarodowego mistrza kraju" - stwierdził współorganizator gali i szef Tymex Boxing Promotion Grabowski.

Jeden z liderów jego teamu Adam Balski, pod wodzą nowego trenera Amerykanina Gusa Currena (szkoleniowiec Adamka) przygotowuje się do starcia w kat. junior ciężkiej z zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych Demetriusem Banksem. Być może stawką będzie pas MMP.