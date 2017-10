Sulęcki i Culcay z szacunkiem o sobie, ale obaj pewni wygranej

- Przygotowania przebiegły bez zarzutu i czuję się mocny. Naprawdę ostro zasuwałem wraz z moim trenerem i teraz chcę pokazać swoje umiejętności na tak dużej gali - mówi pięściarz Maciej Sulęcki (25-0, 10 KO), który podczas gali Włodarczyk vs Gassijew spotka się z byłym mistrzem WBA Regular, Jackiem Culcayem (22-2, 11 KO). To część eliminatora do tronu federacji WBC kategorii junior średniej.

Zdjęcie Maciej Sulęcki w tle, na pierwszym planie znokautowany przez Polaka Darryl Cunningham /AFP

- Mój rywal był mistrzem świata w boksie olimpijskim oraz mistrzem w wersji tymczasowej w gronie zawodowców, tak więc to naprawdę dobry pięściarz. Ale jestem od niego większy, silniejszy i po prostu lepszy, dlatego też wygram. W wadze junior średniej czuję się jeszcze lepiej niż w średniej, znacznie mocniejszy. Koncentruję się oczywiście wyłącznie na Culcayu, jednak nie ukrywam, że chciałbym mierzyć się z najlepszymi na świecie w tym limicie. Jermell Charlo, Erislandy Lara, Jarrett Hurd, jestem gotów na nich wszystkich - dodał "Striczu".

- To był jeden z najlepszych obozów przygotowawczych w mojej karierze. W Niemczech trenowałem przez pięć tygodni, mając aż pięciu twardych sparingpartnerów. Jest szybkość, a to najważniejsze. Byłem najlepszy w gronie amatorów, a teraz będę numerem jeden również wśród zawodowców. Potyczka z Demetriusem Andrade pokazała mi, że mogę rywalizować z każdym jak równy z równym. W sobotni wieczór da o sobie znać moje wielkie doświadczenie - ripostuje Culcay.