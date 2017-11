Stiverne ciężki i z brzuchem, Wilder w formie

Odbyła się ceremonia ważenia przed dzisiejszą walką o mistrzostwo świata wagi ciężkiej federacji WBC. Broniący pasa Deontay Wilder (38-0, 37 KO) okazał się sporo lżejszy niż pretendujący do niego Bermane Stiverne (25-2-1, 21 KO).

Zdjęcie Deontay Wilder (z lewej) i Bermane Stiverne /AFP

Mistrz świata wizualnie jest w formie - wniósł na skalę zaledwie 100,1 kilograma. Dużo, dużo cięższy niż w pierwszej walce ze stycznia 2015 roku, okazał się pretendent, notując aż 115,5 kg. To o siedem kilogramów więcej, niż za pierwszym razem.

Reklama

Wyniki z ceremonii ważenia.

Deontay Wilder 220,75 vs Bermane Stiverne 254,75

Siergiej Lipiniec 139,75 vs Akihiro Kondo 139,5

Shawn Porter 146,5 vs Adrian Granados 146