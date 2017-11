Sparingpartner Wildera: Deontay pokona Stiverne'a przed czasem

Alonzo Butler (31-3-2, 24 KO) to etatowy sparingpartner Deontaya Wildera (38-0, 37 KO). Ma więc doskonałą skalę porównawczą. Jak ocenia formę mistrza świata wagi ciężkiej? - Deontay jest w świetnej dyspozycji - zapewnia.

Zdjęcie Deontay Wilder w gotowości /AFP

- Często sparujemy. Pomagałem mu zresztą już przed igrzyskami w Pekinie w 2008 roku i od tego czasu regularnie trenujemy razem. Teraz były to dwa tygodnie. Deontay ma świetny lewy prosty, którym trzyma dystans, zanim uderzy w końcu bardzo ciężką prawą ręką. Bije bardzo mocno i gdybym miał go porównać do kogoś, z kim miałem do czynienia, to porównałbym do Olivera McCalla. Poprawił też znacznie swoją defensywę i znakomicie wykorzystuje swoje warunki fizyczne - mówi boksujący od siedemnastu lat na ringach zawodowych pięściarz z Tennessee.

- Gdy popatrzę wstecz i porównam go z dawnymi czasami, Deontay zrobił wyraźne postępy. Jest dużo lepszy niż był w walce z Audleyem Harrisonem, ale zrobił też postęp w porównaniu z pierwszą potyczką ze Stiverne'em. Teraz dodatkowo jest w najlepszej formie fizycznej w karierze i spodziewam się, że na przełomie czwartej i piątej rundy zastopuje Stiverne'a - dodał Butler.

Dla "Brązowego Bombardiera" będzie to szósta obrona tytułu federacji WBC. Transmisja od 2:00 na antenie Canal+ Sport.