Shannon Briggs zawieszony na pół roku przez WBA

Federacja WBA wreszcie podjęła decyzję w sprawie Shannona Briggsa (60-6-1, 53 KO). Amerykanin wpadł na dopingu przed niedoszłą walką o tytuł regularny tej organizacji z Fresem Oquendo.

Zdjęcie Shannon Briggs /AFP

Włodarze najstarszej federacji na świecie poinformowali, że "The Cannon" zostaje na sześć miesięcy zawieszony w prawach zawodnika, a ponadto traci status obowiązkowego pretendenta do tytułu. Oznacza to tyle, że Briggs będzie mógł powrócić między liny dopiero pod koniec roku, a o tytuł regularny Oquendo powalczy z innym, wysoko sklasyfikowanym w rankingu pięściarzem.



W najnowszym zestawieniu federacji WBA w kategorii ciężkiej przewodzi Luis Ortiz, a tuż za nim widnieją nazwiska Aleksandra Ustinowa i wspomnianego wcześniej Oquendo.

