Shannon Briggs: Wracam w grudniu. Mam nadzieję, że z Powietkinem

Shannon Briggs (60-6-1, 53 KO) poinformował, że w grudniu tego roku powróci na ring. 45-letni Amerykanin liczy na walkę z Aleksandrem Powietkinem (32-1, 23 KO).

Zdjęcie Shannon Briggs /AFP

"Wracam w grudniu, niezależnie, kto będzie rywalem, ale mam nadzieję, że będzie to Powietkin, który jest moim pierwszym wyborem. Rozmawiamy, a on się zastanawia. Może wybierze inną drogę. Celuję we wszystkich, nikt nie jest bezpieczny" - oświadczył Briggs.



Były mistrz wagi ciężkiej ostatnią walkę stoczył 21 maja, wygrywając w pierwszej rundzie z Emilio Ezequielem Zarate. Później został zawieszony na sześć miesięcy w związku ze stosowaniem dopingu. Na początku sierpnia pięściarz z Brooklynu przyznał się do zażywania nielegalnych substancji.



Powietkin także był niedawno zawieszony z powodu dopingu. W ubiegłym roku dwie kontrole antydopingowe, którym się poddał, dały wynik pozytywny. Nałożona na niego dyskwalifikacja dobiegła końca pod koniec czerwca, a 1 lipca Rosjanin wrócił na ring i wypunktował Andrija Rudenkę.

