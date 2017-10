Ryan Burnett zunifikował tytuły mistrza świata w wadze koguciej

Ryan Burnett (18-0, 9 KO) nową gwiazdą wagi koguciej. Irlandczyk pokonał w swoim ukochanym Belfaście Kazacha Żanata Żakijanowa (27-2, 18 KO), dodając do swojego pasa IBF również tytuł WBA.

Zdjęcie Ryan Burnett ze swoimi pasami /Charles McQuillan /Getty Images

Kazach rozpoczął ostrym pressingiem, jednak reprezentant gospodarzy szybko opanował sytuację i wypunktował rywala. Co ciekawe dla obu była to pierwsza obrona, w której od razu podeszli do unifikacji.

Reklama

Po ostatnim gongu wszyscy sędziowie wyraźnie typowali przewagę Irlandczyka - 116:112, 118:110 i 119:109, lecz była to dla Burnetta trudna przeprawa. Po ogłoszeniu werdyktu uronił łezkę ze wzruszenia...

- Chciałem jeszcze więcej boksować, ale przeciwnik był tak silny fizycznie, że musiałem się momentami dostosowywać do niego i grać w jego grę. To była naprawdę trudna przeprawa - powiedział uradowany czempion.