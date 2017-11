Robert Talarek sensacyjnie znokautował Francuza i zdobył pas

Pięściarz Robert Talarek (20-12-2, 13 KO), zawodowy górnik, który na co dzień zjeżdża na szychty do kopalni, sprawił ogromną sensację na gali we Francji. Polak znokautował Franka Haroche'a (41-17-5, 17 KO) i zdobył pas IBO Intercontinental w wadze średniej.

Statystyki Talarka, dla którego boks jest tylko dodatkiem do ciężkiej pracy w kopalni, są zdumiewające. Pięściarz z Rudy Śląskiej właśnie odniósł czwarte z rzędu zwycięstwo na wyjeździe, dodatkowo notując trzeci kolejny nokaut.

Polski pięściarz bez promotora i sponsora jechał do Francji w roli mięsa armatniego, a znów pokazał się ze wspaniałej strony. Polak miał być na gali w Cahors łatwym łupem dla Francuza Haroche’a, a tymczasem znów sprawił nie lada niespodziankę.

Talarek wygrał przed czasem z zawodnikiem, który jeszcze kilka lat temu był równorzędnym rywalem dla bardzo groźnych przeciwników. Początkiem końca był bezpośredni prawy i na dobrą sprawę było po wszystkim, po którym sędzia omal nie wyliczył Francuza. Po wznowieniu Talarek ruszył do ataku i zmusił arbitra do zastopowania pojedynku.

To kolejny raz, gdy Talarek pokazał serce wojownika i twarde pięści. Uczynił to już kiedyś, gdy sięgnął po pas IBF East/West Europe, pokonując Goekalpa Oezeklera.

Ledwie miesiąc temu pokonał przez techniczny nokaut Ericlesa Torresa Marina, a w czerwcu wygrał rewanżową walkę z Norbertem Dąbrowskim na gali Polsat Boxing Night 7.







