Rewanż Michała Syrowatki z Robbie Daviesem Jr w listopadzie?

Trwają rozmowy w sprawie zakontraktowania rewanżowej walki Michała Syrowatki (19-1, 7 KO) z Robbie Daviesem Jr (15-1, 11 KO). Wszystko może się odbyć w listopadzie, oczywiście ponownie na terenie Brytyjczyka.

Zdjęcie Michał Syrowatka /Przemysław Szyszka / SE /East News

Przypomnijmy, że w pierwszym pojedynku Syrowatka-Davies Jr górą okazał się być Polak, który po znakomitym boju znokautował reprezentanta gospodarzy w ostatniej dwunastej rundzie, przegrywając do tego momentu na punkty u wszystkich sędziów. Tuż po zakończeniu walki Davies Jr zadeklarował chęć rewanżu i wygląda na to, że go dostanie.

- Robbie był po pierwszej walce kompletnie rozbity, ale jedyną rzeczą o jaką prosił był rewanż. Tylko nad tym się koncentrujemy i pracujemy. Jesteśmy już blisko finalizacji tej transakcji. Prawdopodobnie będzie to listopad, a co do miejsca, to bardzo byśmy chcieli, żeby do walki doszło w Liverpoolu, gdzie Robbie ma wielu swoich fanów i rodzinę. Powinniśmy być gotowi by ogłosić wszystko oficjalnie w przyszłym tygodniu - powiedział menedżer Daviesa Jr, Neil Marsh.

W stawce rewanżowego boju Syrowatka-Davies Jr ponownie ma być tytuł WBA Continental w wadze super lekkiej.