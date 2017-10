Ranking IBF. Awans Krzysztofa Głowackiego i Mateusza Masternaka

Federacja International Boxing Federation zaktualizował swój ranking, obejmujący wrześniowe walki. Sklasyfikowano w nim pięciu polskich pięściarzy.

Zdjęcie Krzysztof Głowacki /AFP

W wadze ciężkiej Mariusz Wach (33-2, 17 KO) bez zmian - nadal zamyka pierwszą dziesiątkę potencjalnych pretendentów. Jego najbliższy rywal Jarrell Miller jest piąty.



W kategorii junior ciężkiej Krzysztof Włodarczyk (53-3-1, 37 KO) - dzięki wygranej nad Noelem Gevorem, pozostaje numerem jeden i oficjalnym challengerem do tytułu. Za dwa tygodnie starcie "Diablo" z zasiadającym na tronie Muratem Gasijewem (24-0, 17 KO). W tym samym limicie awanse zanotowali siódmy Krzysztof Głowacki (28-1, 18 KO) oraz ósmy Mateusz Masternak (39-4, 26 KO).



Maciej Sulęcki (25-0, 10 KO) utrzymał siódemkę w wadze średniej i to on jest ostatnim naszym rodakiem w rankingu IBF.

