Ranking Federacji WBO. Debiut Roberta Parzęczewskiego

Federacja World Boxing Organization jako ostatnia z czterech liczących się w świecie boksu zawodowego uaktualniła swój ranking. A w nim, po raz pierwszy w karierze, znalazł się Robert Parzęczewski (16-1, 9 KO).

Zdjęcie Robert Parzęczewski (z prawej) /Fot. Łukasz Furman /bokser.org

Częstochowski "Arab" zasłużył sobie na takie wyróżnienie dzięki wygranej niespełna dwa tygodnie temu z Zurą Mekereszwilim. Parzęczewski zdobył wtedy tytuł młodzieżowego championa WBO, a w najnowszym zestawieniu organizacji wskoczył na 15. miejsce w wadze półciężkiej. Tym samym nabył prawa pretendenta do tytułu mistrza świata. A jak inni Polacy?



W dywizji ciężkiej nie mamy żadnego przedstawiciela, za to w junior ciężkiej jest ich aż czterech. Na samym szczycie widnieje nazwisko Krzysztofa Włodarczyka (53-3-1, 37 KO). Pierwszą dziesiątkę zamyka Mateusz Masternak (38-4, 26 KO), a tuż za plecami ma dwóch kolejnych rodaków - Michała Cieślaka (15-0, 11 KO) oraz Krzysztofa Głowackiego (26-1, 16 KO).



Choć Maciej Sulęcki (24-0, 9 KO) już jakiś czas temu przeniósł się do kategorii junior średniej, to włodarze WBO uparcie wstawiają go w ranking średniej - tym razem na 11. pozycji.



Ostatnim naszym przedstawicielem jest 14. w wadze piórkowej Kamil Łaszczyk (23-0, 8 KO).

Reklama