Promotor Joshuy: Przed panem Kliczką bolesny wieczór

Promotor Anthony'ego Joshuy (18-0, 18 KO) przekonuje, że ani Władimir Kliczko (64-4, 53 KO), ani nikt inny nie zdoła pokonać mistrza IBF w wadze ciężkiej. Anglik zmierzy się z Ukraińcem 29 kwietnia na stadionie Wembley w Londynie.

Zdjęcie Anthony Joshua i Władimir Kliczko /AFP

"Dla pana Kliczki będzie to bardzo bolesny wieczór. Nie wiem, jak ktokolwiek mógłby się obronić przed Anthonym Joshuą, nie wiem, w jaki sposób można by go pokonać. On jest po prostu za silny i za szybki" - stwierdził Eddie Hearn.



Po starciu z Kliczką szef Matchroom Boxing będzie chciał doprowadzić do potyczki Joshuy z innym czempionem, właścicielem pasa WBC Deontayem Wilderem (37-0, 36 KO), który 25 lutego zaboksuje z Andrzejem Wawrzykiem.



"Wilder musi trochę lepiej zadbać o swoją promocję, bo nie jest dużą gwiazdą w Ameryce, a co dopiero poza nią. To byłaby jednak dobra walka na koniec roku" - mówi.



"No i jest też niejaki pan Tyson Fury, który pewnego dnia powróci na ring i będzie chciał zarobić poważne pieniądze. A jedyne poważne pieniądze w wadze ciężkiej gwarantuje Joshua" - dodaje.