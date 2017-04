Polska - Niemcy 12-8 w towarzyskim meczu bokserskim

Polska wygrała z Niemcami 12-8 w meczu towarzyskim pięściarzy, jaki odbył się w Brodnicy.

To kolejna wygrana "Biało-czerwonych" w ramach projektu "Światowa konfrontacja boksu olimpijskiego". W marcu Polacy odnieśli zwycięstwo 14-10 z Białorusią.

Podopieczni trenera Karola Chabrosa dobrze rozpoczęli starcie w Brodnicy. Prowadzili 4-0, ale rywalom udało się wyrównać po wygranych w kategoriach do 56 i 60 kg. Polacy zdominowali jednak kategorie do 75, 81 i 91 kg i przed ostatnią walką wieczoru w wadze superciężkiej rezultat pojedynku międzypaństwowego był rozstrzygnięty.

Swoje walki wygrali: Jakub Słomiński (waga do 49 kg), Maciej Jóźwik (52 kg), Mateusz Polski (64 kg) przez kontuzję rywala, Bartosz Gołębiewski (75 kg), Arkadiusz Szwedowicz (81 kg) i Jan Sosnowski (91 kg). Porażek doznali Jarosław Iwanow (56 kg), Radomir Obruśniak (60 kg), Damian Kiwior (69 kg) i Aleksander Stawirej (+91 kg).

"Światowa konfrontacja boksu olimpijskiego" to nowy projekt Polskiego Związku Bokserskiego. - Chcemy podnieść boks olimpijski z kolan. Gdybym nie wierzył, że to możliwe, to nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem. Takie mecze muszą zaprocentować w przyszłości. Nie chcemy mierzyć się ze słabymi reprezentacjami, dlatego zapraszamy do nas trudnych rywali - mówił na antenie TVP prezes PZB Leszek Piotrowski.

W ramach "Światowej konfrontacji boksu olimpijskiego" w tym roku odbędą się jeszcze trzy imprezy. 26 maja w Kielcach rywalami biało-czerwonych będą Rosjanie. Na 22 września zaplanowano mecz Polska - Irlandia, a 27 października odbędzie się spotkanie Polska - Turcja.

Wyniki poszczególnych walk:

Kategoria do 49 kg

Jakub Słomiński - Argishti Terteryan 3:0

Kategoria 52 kg

Maciej Jóźwik - Christopher Goman 3:0

Kategoria 56 kg

Jarosław Iwanow - Hamsat Shadalov 0:3

Kategoria 60 kg

Radomir Obruśniak - Murat Yilderim 0:3

Kategoria 64 kg

Mateusz Polski - Kastriot Sopa - zwycięstwo Polskiego przez rsc.

Kategoria 69 kg

Damian Kiwior - Abass Baraou 0:3

Kategoria 75 kg

Bartosz Gołębiewski - Silvio Schierle 3:0

Kategoria 81 kg

Arkadiusz Szwedowicz - Michael Eifert 3:0

Kategoria 91 kg

Jan Sosnowski - Marco Deckmann 2:1

Kategoria +91 kg

Aleksander Stawirej - Peter Kadiru 1:2