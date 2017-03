Polska – Białoruś 14:10 w towarzyskim meczu bokserskim

Reprezentacja Polski w boksie pokonała Białoruś 14:10 w towarzyskim meczu rozegranym w Ostrowcu Świętokrzyskim. „Wygraliśmy z bardzo dobrym zespołem. To była wspaniała promocja pięściarstwa” – powiedział PAP trener polskiej kadry Karol Chabros.

Przed meczem szkoleniowiec biało-czerwonych ostrożnie oceniał szanse swoich podopiecznych w starciu z reprezentacją Białorusi, która ma w swoim składzie medalistów mistrzostw Europy i uczestników igrzysk olimpijskich. Tymczasem na ringu w Ostrowcu Polacy pokonali groźnego rywala 14:10.

Reklama

Swoje walki wygrali: Jakub Słomiński (waga do 49 kg), walkowerem Adrian Kowal (56 kg), Mateusz Polski (64 kg), Bartosz Gołębiewski (75 kg), Arkadiusz Szwedowicz i Mateusz Goiński (81 kg) oraz Igor Jakubowski (91 kg).

"Bardzo cieszy mnie to zwycięstwo. Białoruś to bardzo wymagający rywal, który przyjechał do Ostrowca w bardzo mocnym składzie. Praktycznie wszyscy nasi bokserzy zaprezentowali wysokie umiejętności i charakter do walki" - chwalił swoich zawodników Chabros.

Spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się w ramach nowego projektu Polskiego Związku Bokserskiego "Światowa konfrontacja boksu olimpijskiego".

"Ten mecz potwierdził, że to świetna inicjatywa. Bardzo mocny rywal, wysoki poziom sportowy i wiele emocji. Warto to kontynuować, tym bardziej, że jest to impreza cykliczna. Przygotowuje naszych pięściarzy do imprez światowej rangi. To świetna promocja pięściarstwa" - dodał trener polskich bokserów.

W ramach "Światowej konfrontacji boksu olimpijskiego" w tym roku odbędą się jeszcze cztery imprezy. 21 kwietnia w Brodnicy rywalami biało-czerwonych będą Niemcy, a 26 maja w Kielcach - Rosjanie. Na 22 września zaplanowano mecz Polska - Irlandia, a 27 października odbędzie się spotkanie Polska - Turcja.