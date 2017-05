Polska – Armenia 14:6 w towarzyskim meczu bokserów

Reprezentacja Polski w boksie pokonała Armenię 14:6 w towarzyskim meczu rozegranym w Kielcach. Po spotkaniu trener Karol Chabros podał skład kadry na mistrzostwa Europy, które w czerwcu rozegrane zostaną na Ukrainie.

Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji Polacy objęli prowadzenie 2:0, bo w kategorii do 49 kg swoją walkę walkowerem wygrał Jakub Słomiński. Kolejne cztery pojedynki biało-czerwoni wygrali już na ringu i prowadzili 10:0. Niemoc gości przerwał dopiero w kategorii półśredniej Vladimir Markarjan, pokonując niejednogłośnie na punkty Damiana Kiwiora. Zwycięstwo polskiej reprezentacji zapewnił w wadze średniej kielczanin Daniel Adamiec, który stosunkiem głosów 3:0 pokonał Yura Darabjana. Wynik ustalił w wadze superciężkiej Aleksander Stawirej po zwycięstwie nad Gurgenem Hovhanisjanem.

Reklama

- Jestem bardzo zadowolony z postawy moich zawodników. Każdy z nich dał z siebie wszystko. Rywale byli bardzo wymagający, ale nasi bokserzy naprawdę zaprezentowali się bardzo dobrze. Dodatkowym smaczkiem jest zwycięstwo. Kropkę nad i postawił w ostatniej walce Aleksander Stawirej, który po bardzo dobrym pojedynku pokonał swojego rywala - chwalił występ "Biało-czerwonych" trener Chabros.

Spotkanie w stolicy regionu świętokrzyskiego rozegrano w ramach projektu Polskiego Związku Bokserskiego "Światowa konfrontacja boksu olimpijskiego". W poprzednich pojedynkach z tego cyklu w marcu Polska pokonała w Ostrowcu Św. Białoruś 14:10, a w kwietniu Polacy wygrali w Brodnicy z Niemcami 12:8.

Po spotkaniu trener Chabros podał skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy, które w dniach 14-25 czerwca odbędą się w Charkowie na Ukrainie. Jedyna niewiadoma dotyczy kategorii do 91 kg, gdzie o nominację walczą Igor Jakubowski i Jan Sosnowski.

Skład reprezentacji Polski na ME w Charkowie:

Kategoria do 49 kg - Jakub Słomiński (Wda Świecie), do 52 kg - Maciej Jóźwik (Skorpion Szczecin), do 56 kg - Jarosław Iwanow (Wisła Kraków), do 60 kg - Adrian Kowal (Olimp Lublin), do 64 kg - Mateusz Polski (Róża Karlino), do 69 kg - Damian Kiwior (Tiger Tarnów), do 75 kg - Bartosz Gołębiewski (RUSHH Kielce), do 81 kg - Arkadiusz Szwedowicz (Skorpion Szczecin), do 91 kg - Igor Jakubowski (Zagłębie Konin) lub Jan Sosnowski (Zawisza Bydgoszcz), +91 kg Aleksander Stawirej (Ziętek Team Kalisz).

Polska - Armenia 14:6

Wyniki poszczególnych walk:

Kategoria do 49 kg - walkower dla Jakuba Słomińskiego (Polska)

Kategoria do 52 kg

Maciej Jóźwik - Vahe Badaljan 3:0

Kategoria do 56 kg

Jarosław Iwanow - Erik Petrosjan 3:0

Kategoria do 60 kg

Adrian Kowal - Karen Tonakanjan 3:0

Kategoria do 64 kg

Mateusz Polski - Hovhannes Baczkow 3:0

Kategoria do 69 kg

Damian Kiwior - Vladimir Markarjan 1:2

Kategoria do 75 kg

Daniel Adamiec - Yura Darabjan 3:0

Bartosz Gołębiewski - Arman Darchinjan 0:3

Kategoria do 91 kg

Jan Sosnowski - Narek Manasjan 0:3

Kategoria +91 kg

Aleksander Stawirej - Gurgen Hovhanisjan 3:0

W ramach projektu "Światowa konfrontacja boksu olimpijskiego" w tym roku rozegrane zostaną jeszcze dwa spotkania. Na 22 września zaplanowano pojedynek Polska - Irlandia, a na 27 października Polska - Turcja.