Polscy pięściarze zmierzą się w Kielcach z Armenią

Reprezentacja Polski w boksie zmierzy się w piątek z Armenią w towarzyskim meczu w Kielcach. "To bardzo wymagający rywal, mający w swoim składzie pięściarzy ze ścisłej światowej czołówki" - powiedział trener kadry Karol Chabros.

Zdjęcie Damian Kiwior /Fot. Tomasz Jastrzębowski /Newspix

Spotkanie w stolicy regionu świętokrzyskiego odbędzie się w ramach projektu Polskiego Związku Bokserskiego "Światowa konfrontacja boksu olimpijskiego". W poprzednich spotkaniach z tego cyklu w marcu Polska pokonała w Ostrowcu Św. Białoruś 14:10, a w kwietniu biało-czerwoni wygrali w Brodnicy z Niemcami 12:8.

"Już te mecze pokazały, że to wspaniały projekt, który zdaje egzamin. Dla zawodników to okazja do regularnych startów, a dla naszej dyscypliny świetna promocja" - podkreślił Chabros, który dodał, że w Kielcach jego podopiecznych czeka trudne zadanie.

"Rywale mają w swoim składzie kilku zawodników, którzy uczestniczyli w ostatnich igrzyskach olimpijskich. Są także medaliści młodzieżowych mistrzostw Europy. Bokserzy z Armenii do ścisła europejska i światowa czołówka" - komplementował najbliższego rywala trener polskich bokserów.

Spotkanie Polska - Armenia rozegrane zostanie w 10 kategoriach wagowych, ale kielecka publiczność zobaczy 11 walk. W wadze do 75 kg rozegrane zostaną dwa pojedynki. W tym meczu Polacy wystąpią bez kontuzjowanego Igora Jakubowskiego. Wicemistrza Europy z 2015 roku zastąpi w kat do 91 kg aktualny mistrz kraju Jan Sosnowski.

Konfrontacja w Kielcach to dla polskich bokserów jeden z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy, które w dniach 14-25 czerwca odbędą się w Charkowie na Ukrainie.

W ramach projektu "Światowa konfrontacja boksu olimpijskiego" w tym roku, oprócz meczu w Kielcach, rozegrane zostaną jeszcze dwa spotkania. Na 22 września zaplanowano pojedynek Polska - Irlandia, a na 27 października Polska - Turcja.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Armenią:

waga do 49 kg - Jakub Słomiński, waga do 52 kg - Maciej Jóźwik, waga do 56 kg - Jarosław Iwanow, waga do 60 kg - Adrian Kowal, waga do 64 kg - Mateusz Polski, waga do 69 kg - Damian Kiwior, waga do 75 kg - Bartosz Gołębiewski i Daniel Adamiec, waga do 81 kg - Arkadiusz Szwedowicz, waga do 91 kg - Jan Sosnowski, waga +91 kg - Aleksander Stawirej.

Spotkanie Polska - Armenia rozpocznie się w piątek w Kielcach o godz. 18.