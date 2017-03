Parker o walce Joshua - Kliczko: Tu nie ma faworyta

Anthony Joshua (18-0, 18 KO) ma swoich zwolenników, a Władimir Kliczko (64-4, 53 KO) swoich. Prawda jest jednak taka, że wyraźnego faworyta w tej potyczce nie ma.

Zdjęcie Anthony Joshua i Władimir Kliczko /AFP

Podobnego zdania jest Joseph Parker (22-0, 18 KO), panujący mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBO.

Ukrainiec spotka się z Anglikiem 29 kwietnia na stadionie Wembley, a lepszy z tej dwójki wróci do domu z pasami IBF i WBA wagi ciężkiej.

- Dla mnie to walka z rodzaju 50 na 50, bez faworyta. Wielu jest przekonanych, że Joshua go znokautuje, lecz moim zdaniem Kliczko ma takie doświadczenie, że może tego spokojnie uniknąć. Na pewno obejrzę to z chęcią, szykuje się ciekawy pojedynek. Anthony to młody i zdeterminowany siłacz, ale przecież po stronie Kliczki będzie stało ogromne doświadczenie, dzięki któremu dominował tak długo. Trudno mi wskazać faworyta - stwierdził Nowozelandczyk.

Przypomnijmy, iż Parker w pierwszej obronie tytułu World Boxing Organization spotka się 6 maja w swojej ojczyźnie z Hughiem Furym (20-0, 10 KO).