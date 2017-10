Parker chce zbliżonego podziału pieniędzy za walkę z Joshuą

Pięściarz Joseph Parker (24-0, 18 KO) jest gotów postawić na szali swój pas WBO wagi ciężkiej i stanąć naprzeciw Anthony'ego Joshuy (20-0, 20 KO) w unifikacji trzech tytułów w marcu. Ale póki co rozbieżności co do podziału procentowego są zbyt duże.

Zdjęcie Joseph Parker (z lewej) /AFP

Eddie Hearn, promotor championa WBA/IBF, tym razem oferuje nie konkretne pieniądze, a właśnie podział zysków. David Higgins - współpromotor Nowozelandczyka, zdradził, iż chodzi o podział w stosunku aż 80/20 na korzyść AJ-a.

- Mamy kilka opcji, jedna jest bardzo ciekawa i nie jest to wcale walka z Joshuą. Oczywiście bardzo chcemy zmierzyć się z Joshuą, ale tylko jeśli pieniądze będą odpowiednie. Podział powinien być zbliżony do pół na pół i nawet jeśli będzie na korzyść Joshuy, to różnice nie powinny być aż tak duże - mówi Higgins.