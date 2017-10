Murat Gassijew: Walka z "Diablo" Włodarczykiem to świetny test

Odliczamy już dni do zaplanowanej na 21 października w Newark konfrontacji Krzysztofa Włodarczyka (53-3-1, 37 KO) z mistrzem świata federacji IBF, Muratem Gassijewem (24-0, 17 KO). Pięściarz z Władykaukazu przygotowuje się do pojedynku z Polakiem tradycyjnie pod okiem Abela Sancheza w kalifornijskim Big Bear i opowiedział nieco o tym, jak wyglądają jego treningi.

Zdjęcie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (z prawej) /AFP

- Abel jest niesamowitym facetem i potrafi zmobilizować mnie do bardzo ciężkiej pracy na siłowni. Tutaj, na sali, traktuję go jak ojca. Mam dużo szacunku do tego, jakim jest człowiekiem i jak traktuje ludzi. Rozpoczęcie treningów z Abelem Sanchezem było najlepszą decyzją, jaką mogłem podjąć - mówi Gassijew.

- Bardzo ważne jest to, aby mieć miejsce, w którym możesz się skupić wyłącznie na treningu. Takim miejscem jest Big Bear. Nie widzę swojej rodziny przez długi czas, ale wszystko robię z myślą o moich bliskich. (...) Na obozie mamy wielu różnych pięściarzy, ale wspólnie tworzymy naprawdę zgraną grupę. Wzajemnie się wspieramy i jesteśmy jak rodzina. Będąc tutaj wiele nauczyłem się o innych kulturach - dodaje czempion IBF.

Rosjanin docenia też klasę "Diablo" i zapowiada, że przygotowuje się na bardzo trudną potyczkę.

- Wiem, że będę musiał być gotowy na bardzo twardy pojedynek. Zmierzę się z doświadczonym pięściarzem i będzie to dla mnie świetny test. Jestem na to gotowy - zapewnia Gassijew.



Szkoleniowiec Abel Sanchez również docenia klasę Krzyśka, ale jednocześnie zaznacza, że nie wyobraża sobie innego scenariusza niż zwycięstwo przed czasem jego podopiecznego.

- Ten turniej zgromadził najlepszych zawodników i nie ma miejsca na pomyłki. Mam nadzieję, że każda kolejna walka turnieju będzie trudniejsza. Darzę dużym szacunkiem zarówno Włodarczyka, jak i jego trenera, ale Gassijew znokautuje go, jeśli tylko pojawi się ku temu okazja. Spodziewam się kolejnego spektakularnego występu w wykonaniu mojego zawodnika - obwieścił Abel Sanchez.

Przypomnijmy, że oprócz potyczki Gassijew-Włodarczyk w Prudential Centre zobaczymy również najtrudniejszą w karierze walkę Macieja Sulęckiego (25-0, 10 KO), który podejmie Jacka Culcaya (22-2, 11 KO). Kibicom pokaże się także Mateusz Masternak (39-4, 26 KO), którego oponentem będzie Amerykanin Stivens Bujaj (16-1-1, 11 KO).