Murat Gassijew myśli o przenosinach do wagi ciężkiej

Mistrz IBF w wadze junior ciężkiej Murat Gassijew (25-0, 18 KO) potwierdził po pokonaniu Krzysztofa Włodarczyka (53-4-1, 37 KO), że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i nadal będzie wygrywać, w przyszłości przeniesie się do kategorii ciężkiej.

"Najpierw chcę zostać zunifikowanym mistrzem wagi junior ciężkiej, a potem przejdę do ciężkiej. Póki co skupiam się tylko na tym turnieju. Jak się skończy, wtedy zobaczymy, co będzie dalej" - stwierdził.



W ćwierćfinale turnieju World Boxing Super Series Rosjanin znokautował dziś rano Włodarczyka w trzeciej rundzie. Jego trener Abel Sanchez już przed walką mówił, że po zwycięstwie w całym turnieju Gassijew może się przenieść do wagi ciężkiej. Wspominał też, że 24-latek może się stać zawodnikiem na miarę Giennadija Gołowkina, mistrza wagi średniej, który także trenuje pod okiem Sancheza.



"Nie mogę mówić, że jestem nowym Gołowkinem czy Tysonem. Jestem Muratem Gassijewem" - skomentował Rosjanin.