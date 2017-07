Murat Gassijew chce zdobyć wszystkie pasy w wadze junior ciężkiej

Mistrz IBF w wadze junior ciężkiej, pięściarz Murat Gassijew (24-0, 17 KO) zamierza pokonać Krzysztofa Włodarczyka (53-3-1, 37 KO), a potem sięgnąć po kolejne tytuły.

Zdjęcie Murat Gassijew (z lewej) i Krzysztof "Diablo" Włodarczyk /printscreen /

Rosjanin spotka się z "Diablo" w pierwszej rundzie turnieju World Boxing Super Series, który rozpocznie się we wrześniu.

- Chyba jako pierwszy podpisałem kontrakt na uczestnictwo w tym turnieju. Zgodziłem się bez żadnych problemów - oznajmił 23-latek.

Poza Gassijewem w zawodach weźmie udział jeszcze dwóch innych mistrzów świata - Aleksander Usyk (12-0, 10 KO) i Mairis Briedis (22-0, 18 KO), którzy mają odpowiednio pasy WBO i WBC - a także regularny czempion WBA Yunier Dorticos (21-0, 20 KO).

- To świetna okazja, by zunifikować tytuły. Jestem na to gotowy, zamierzam wygrać - powiedział przeciwnik Włodarczyka.

A co potem? Spekuluje się, że w razie sukcesu Gasijew mógłby poszukać kolejnych wyzwań w kategorii ciężkiej.

- Nie wiem, może zostałbym w junior ciężkiej i stoczył kilka obron. Może zmierzyłbym się ponownie z Denisem Lebiediewem, bo z tą grudniową walką nie wyszło dobrze. Pierwszy kontrakt mówił, że będziemy walczyć o dwa pasy, a na dzień przed pojedynkiem okazało się, że tylko o jeden. Muszę zdobyć ten tytuł - stwierdził.

Lebiediew dzierży pas WBA Super. W grudniu ubiegłego roku Gasijew pokonał go na gali w Moskwie niejednogłośną decyzją sędziów.

Data walki Rosjanina z Włodarczykiem nie jest jeszcze znana.