Murat Gasijew z szacunkiem o Krzysztofie Włodarczyku

Murat Gasijew (24-0, 17 KO) jest pewny zwycięstwa nad Krzysztofem Włodarczykiem (53-3-1, 37 KO) w ćwierćfinale turnieju World Boxing Super Series, ale jednocześnie z dużym szacunkiem wypowiada się o Polaku.

Zdjęcie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk /AFP

"W tym turnieju nie ma łatwych rywali. Włodarczyk to bardzo doświadczony zawodnik, były mistrz świata i obowiązkowy pretendent do tytułu IBF. Jestem jednak pewny, że wygram. To będzie dobra walka" - mówi Rosjanin.



"Czy będzie nokaut? Niech typują inni, nie brakuje specjalistów, którzy rozumieją boks" - dodaje.



"Diablo" stoczy pojedynek z mistrzem świata w wadze junior ciężkiej we wrześniu lub w październiku. Zwycięzca awansuje do półfinału WBSS, w którym zmierzy się z lepszym z dwójki Dorticos - Kudriaszow.



Rywalizacja w dwóch turniejach WBSS - poza tym w wadze junior ciężkiej także w super średniej - toczyć się będzie o 50 mln dolarów i trofeum im. Muhammada Alego.

Reklama