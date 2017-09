MŚ w boksie. Znani pierwsi finaliści

Na bokserskich mistrzostwach świata w Hamburgu zakończyła się już pierwsza seria półfinałów. Nie obyło się bez kilku małych niespodzianek, ale przede wszystkim kibice oglądali świetny boks.

Zdjęcie Erislandy Savon /AFP

W najlżejszej kategorii pasjonująco zapowiada się finał panującego mistrza świata z mistrzem olimpijskim. W wyższym limicie pięknymi akcjami czarował Kairat Jeralijew, lecz jego amerykański przeciwnik w walce o złoto również pokazał, że stać go na wiele.

W wadze Mateusza Polskiego - jednego z dwóch naszych reprezentantów na te MŚ, swój, nie bójmy się tego tak nazwać - GENIUSZ, pokazał Andy Cruz Gomez. Kubańczyk po w miarę równej pierwszej rundzie, w drugiej i trzeciej w wielkim stylu ograł panującego mistrza Europy.

W wadze średniej pewniak do finału - Aleksander Chyżniak, rzeczywiście awansował, ale Ukrainiec musiał wspiąć się na swoje wyżyny, by niejednogłośnie wypunktować bardzo perspektywicznego nastolatka z USA. Tym razem lepszy był jeszcze Ukrainiec, jednak Troy Isley - zapamiętajcie to nazwisko (!), wkrótce może przejąć władzę na granicy 75 kg.

Po tym, co stało się w finale olimpijskim, wielu kibiców liczyło, że Wasilij Lewit - wówczas perfidnie oszukany, zrewanżuje się Jewgienijowi Tiszczence w finale mistrzostw świata.

Tiszczenko zrobił swoje, ale Lewit przegrał z Erislandy Savonem, bratankiem wielkiego Feliksa Savona. Werdykt był niejednogłośny (2:3) i mógł pójść w obie strony. I tu warto dodać, że Savon zrewanżował się Kazachowi za przegrany półfinał olimpijski.

Komplet wyników I serii walk półfinałowych MŚ:



Kategoria -49kg:

Joahnys Argilagos (Kuba) vs Żomart Jerżan (Kazachstan) PKT 5-0

Hasanboy Dusmatow (Uzbekistan) vs Yurberjen Martinez Rivas (Kolumbia) PKT 5-0 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27)

Kategoria -56kg:

Kairat Jeralijew (Kazachstan) vs Peter McGrail (Anglia) PKT 5-0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27)

Duke Ragan (USA) vs Gaurav Bidhuri (Indie) PKT 5-0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:26)

Kategoria -64kg:

Ikboljon Choldarow (Uzbekistan) vs Freudis Rojas (USA) PKT 4-1 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 28:29)

Andy Cruz Gomez (Kuba) vs Hovhannes Baczkow (Armenia) PKT 5-0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:26)

Kategoria -75kg:

Abilchan Amankul (Kazachstan) vs Kamran Szachsuwarly (Azerbejdżan) PKT 4-1 (29:28, 29:28, 28:29, 30:27, 30:27)

Aleksander Chyżniak (Ukraina) vs Troy Isley (USA) PKT 4-1 (30:27, 30:27, 30:25, 29:28, 28:29)

Kategoria -91kg:

Jewgienij Tiszczenko (Rosja) vs Sanjar Tursunow (Uzbekistan) PKT 5-0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28)

Erislandy Savon (Kuba) vs Wasilij Lewit (Kazachstan) PKT 3-2 (29:28, 29:28, 28:29, 28:29, 30:27)