Molina: Joshua jest w stanie pokonać Kliczkę

Eric Molina (25-4, 19 KO) na własnej skórze miał okazję się przekonać o sile mistrza świata federacji IBF w wadze ciężkiej Anthony'ego Joshuy (18-0, 18 KO). Amerykanin uważa, że Brytyjczyk powinien poradzić sobie w zaplanowanym na 29 kwietnia starciu z Władymirem Kliczką (64-4, 53 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua (z lewej) i Władymir Kliczko /AFP

Molina sądzi, że najlepszy czas Ukraińca już przeminął, a przyszłość należy właśnie do Joshuy.

- Joshua jest świetnym pięściarzem i osobiście nie widzę zbyt wielu ciężkich, którzy mogliby go pokonać. On jest z każdą walką coraz lepszy, większy, szybszy i silniejszy - powiedział Molina.

- To nie jest tak, że lekceważę Kliczkę, ale tej nocy przejdzie on niesamowity test - dodał amerykański pięściarz.

- Jeśli Joshua pokona Kliczkę, a mam nadzieję, że jest w stanie to zrobić, to w wadze ciężkiej zostanie do zrobienia tylko jedna walka, Joshuy z Deontayem Wilderem - zaznaczył Molina.

- Nie widzę dla Anthony'ego innych opcji. Może Tyson Fury, ale to jest raczej melodia odległej przyszłości - dodał.