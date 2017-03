Mistrzostwa Polski w boksie. Znamy już wszystkich medalistów

Znani są już wszyscy medaliści 88. mistrzostw Polski seniorów w boksie, rozgrywanych na ringu w Człopie (powiat wałecki). Zakończyły się obie serie ćwierćfinałów, a dzisiaj odbędą się dwie serie półfinałów. Relację na żywo na Facebooku (początek godz. 11) przeprowadzi portal bokser.org.

Do tej pory nie brakowało pasjonujących pojedynków. Z dobrej strony pokazali się m.in. broniący tytułu mistrza Polski w kat. 69 kg Damian Kiwior, a także Maksymilian Gibadło (GUKS Carbo Gliwice), który w ćwierćfinale nie dał szans Ireneuszowi Wojtasińskiemu. I to właśnie tych dwóch pięściarzy Kiwiora i Gibadłę skrzyżował los w zbliżającym się pojedynku o przepustkę do złotego medalu.

W innym ćwierćfinale Sebastian Wiktorzak przez półtorej rundy dzielnie stawiał czoła Danielowi Adamcowi, ale nie wytrzymał fizycznie trudów tego starcia i przegrał na punkty.

Rafał Perczyński z Rafałem Wołczeckim rywalizowali tak zaciekle, że z piątki sędziów dwóch wskazało remis, a trzej pozostali byli niejednomyślni. Ostatecznie 2:1 wygrał bardziej doświadczony Perczyński, lecz zwycięstwo okupił rozciętym łukiem brwiowym i w półfinale może mu to poważnie utrudnić zadanie.

Bartosz Gołębiewski wygrał z Kamilem Holką 5:0, ale w ringu trwała zażarta wojna i wynik nie oddaje obrazu tej potyczki.

W wadze półciężkiej Mateusz Goiński miał znacznie trudniejszą przeprawę z Patrykiem Filipowskim niż można było zakładać. Pikanterii dodaje fakt, że pojedynek został przerwany na dwie sekundy przed ostatnim gongiem. Nie zawiedli faworyci swoich walk - Arkadiusz Szwedowicz i Michał Soczyński.

W wadze super ciężkiej Paweł Wierzbicki znów w ćwierćfinale wyeliminował "Godzillę", czyli Adama Kulika. Za niespodziankę można uznać porażkę Kamila Bodziocha z Aleksandrem Stawirejem.

Wyniki dwóch serii ćwierćfinałów

Kategoria -52kg:

Sebastian Węgłowski (BTS 1926 Broń Radom) vs Mateusz Pustuła (KS Polkowice) PKT 0:5

Kategoria -56kg:

Tomasz Resól (BKS Skorpion Szczecin) vs Grzegorz Brynda (UKS Kontra Elbląg) PKT 5:0

Daniel Żaboklicki (KB Legia Warszawa) vs Marcin Kacprowicz (NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki) PKT 5:0

Jarosław Iwanow (TS Wisła Kraków) vs Marcin Hejosz (KS Copacabana Konin) PKT 5:0

Norbert Borzęcki (NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki) vs Krzysztof Rogowski (zawodowiec) PKT 5:0

Kategoria -60kg:

Adrian Kowal (BKS Olimp Lublin) vs Kordian Wyciszkiewicz (06 Klefoas AZS AWF Katowice) PKT 5:0

Marek Pietruczuk (UMKS Victoria Ostrołęka) vs Krystian Sośnicki (KKS Kalisz 1925) PKT 5:0

Radomir Obruśniak (KSW Róża Karlino) vs Patryk Trochimiak (Imperium Boxing Wałbrzych) PKT 5:0

Karol Kowal (BKS Skorpion Szczecin) vs Bolesław Guzek (UKS Morsy Dębica) PKT 5:0

Kategoria -64kg:

Mateusz Polski (KSW Róża Karlino) vs Aleksander Jasiewicz (JKB Jawor Team Jaworzno) PKT 5:0 [Jasiewicz liczony w pierwszej rundzie po ciosie na tułów]

Łukasz Niemczyk (Champion Chojnów Powiat Legnicki) vs Joachim Piotrowski (BKS Skorpion Szczecin) PKT 5:0

Dawid Michelus (UKS Kontra Elbląg) vs Mateusz Karolak (Żoliborska Szkoła Boksu) PKT 5:0

Krystian Sielawa (BKS Hetman Białystok) vs Patryk Głuch (RMG Ring Busko-Zdrój) PKT 5:0

Kategoria -69kg:

Sebastian Karyś (KKB RUSHH Kielce) vs Patryk Cichy (Boks Poznań Team) PKT 0:3 [dwóch sędziów typowało remis]

Tomasz Piątek (RKB Boxing Radom) vs Patryk Flis (KS Copacabana Konin) PKT 0:5

Ireneusz Wojtasiński (Adrenalina Boxing Club Wrocław) vs Maksymilian Gibadło (GUKS Carbo Gliwice) PKT 0:5

Damian Kiwior (PTB Tiger Tarnów) vs Mikołaj Tobera (Sporty Walki Piła) PKT 5:0

Kategoria -75kg:

Konrad Kozłowski (Fight Club Koszalin) vs Tomasz Januszkiewicz (BKS Hetman Białystok) PKT 5:0

Sebastian Wiktorzak (BKS Olimp Szczecin) vs Daniel Adamiec (KKB RUSHH Kielce) PKT 0:5 [Wiktorzak liczony na stojąco w drugiej rundzie]

Rafał Perczyński (Akademia Walki Warszawa) vs Rafał Wołczecki (Adrenalina Club Boxing Wrocław) PKT 2:1 [dwa remisy]

Kamil Holka (BKS Orkan Gorzów Wielkopolski) vs Bartosz Gołębiewski (KKB RUSHH Kielce) PKT 0:5

Kategoria -81kg:

Mateusz Goiński (KB Zagłębie Konin) vs Patryk Filipowski (BKS Olimp Szczecin) Dyskwalifikacja 3

Michał Soczyński (KS PACO Lublin) vs Przemysław Kulig (KS Copacabana Konin) PKT 5:0

Łukasz Stanioch (BKS Skorpion Szczecin) vs Jakub Kasprzak (Boks Poznań Team) PKT 2:3

Arkadiusz Szwedowicz (BKS Skorpion Szczecin) vs Tomasz Czyczerski (OKB Odra Opole) PKT 5:0

Kategoria -91kg:

Bartłomiej Krasuski (BTS 1926 Broń Radom) vs Andrzej Kołton (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski) PKT 0:5

Patryk Rostkowski (BKS Hetman Białystok) vs Andrzej Szkuta (UKS Boxing Sokółka) PKT 0:5

Mateusz Kowalczyk (WKS Desant Kraków-Gliwice) vs Mikołaj Sadurski (KS PACO Lublin) PKT 1:4

Witold Lisek (UKS Śląsk Ruda Śląska) vs Jan Sosnowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz) PKT 0:5

Kategoria +91kg:

Aleksander Stawirej (Ziętek Team Kalisz) vs Kamil Bodzioch (Red Fight Jelenia Góra) PKT 4:1

Roger Hryniuk (KS Cristal Białystok) vs Patryk Brzeski (NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki) PKT 4:1

Paweł Wierzbicki (UKS Boxing Sokółka) vs Adam Kulik (KS PACO Lublin) PKT 5:0 [Kulik liczony w pierwszej rundzie po lewym haku na wątrobę]

Mateusz Figiel (BKS Hetman Białystok) vs Paweł Głąb (Nowohucki Klub Bokserski) PKT 5:0