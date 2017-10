Miller o Wachu: Usmażę tego indyka!

Amerykanin Jarrell Miller jest przekonany, że z wielką łatwością rozprawi się z czołowym polskim "ciężkim" Mariuszem Wachem. Pojedynek będzie jedną z atrakcji gali 11 listopada w Uniondale, w stanie Nowy Jork. Zwycięstwem nad "Wikingiem" z Krakowa, "Big Baby" chce uczcić... święto dziękczynienia.

Kilka tygodni temu obaj pięściarze mogli stanąć oko w oko w Ameryce. Okazją do promocji walki była obecność Wacha za oceanem, a dokładnie w San Francisco, gdzie pełnił rolę sparingpartnera dla utalentowanego Francuza, mistrza olimpijskiego Tony’ego Yoki.

Obecnie nasz zawodnik kończy obóz przygotowawczy w Dzierżoniowie, pod okiem trenera Piotra Wilczewskiego, a jednym ze sparingpartnerów krakowianina był Anglik Dereck Chisora.

Niepokonany Miller, prywatnie przyjaciel Adama Kownackiego, swój obóz tradycyjnie odbywa na Brooklynie i wyraźnie widać, że humor mu dopisuje. - W poprzedniej walce usmażyłem kurczaka, a teraz usmażę indyka, bo to czas święta dziękczynienia, a ja jestem głodny - powiedział Amerykanin do kamery hitfirstboxing.com.

Czarnoskóry pięściarz jest przekonany, że efektownie rozprawi się z Wachem, co odbije się szerokim echem, bo pojedynek będzie transmitowany na antenie stacji HBO. - On nigdy nie był na deskach, ale postaram się to zmienić. Przewrócę go i znokautuję - odgraża się rywal w rozmowie z Jeffem Wojciechowskim.

