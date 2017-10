Miller chce walczyć z Joshuą, ale promotor ostrzega go przed Wachem

Promotor mistrza świata w boksie Anthony'ego Joshuy (19-0, 19 KO) zachwala Jarrella Millera (19-0-1, 17 KO) i mówi, że jego pięściarz może się spotkać z Amerykaninem nawet w Stanach Zjednoczonych.

Jarrell Miller zamierza rozbić Mariusza Wacha

Joshua wszystkie dotychczasowe walki stoczył w Wielkiej Brytanii, ale prędzej czy później wystąpi z pewnością w USA. Miller mógłby być jego pierwszym rywalem na amerykańskiej ziemi - o ile 11 listopada na gali w Uniondale w Nowym Jorku pokona Mariusza Wacha (33-2, 17 KO).

- Miller robi w tej chwili dużo szumu. Szukamy potencjalnych rywali dla Joshuy w USA, a Miller znajduje się na szczycie naszej listy. Stanie przed wielką szansą, kiedy 11 listopada wystąpi na HBO. Czeka go bardzo trudna walka z Wachem, to będzie pojedynek z prawdziwego zdarzenia. A jeśli wygra z kimś takim jak Wach, to będzie mógł zacząć myśleć o walkach o mistrzostwo świata - stwierdził Eddie Hearn, promotor Joshuy.

- Uważam, że Miller to jeden z prawdziwych zawodników wagi ciężkiej. Rozmawiałem o nim z Joshuą, który wysoko go ocenia i jest otwarty na taką konfrontację. To idealny rywal na walkę w USA. Nie widzę powodu, dla którego do tego pojedynku miałoby nie dojść, ale najpierw musi się uporać z bardzo trudnym zadaniem, jakie czeka go 11 listopada - dodał.

Swoje musi też jeszcze zrobić Joshua. Anglik spotka się w sobotę na stadionie narodowym w Cardiff z Carlosem Takamem (35-3-1, 27 KO). W stawce tej walki znajdą się pasy IBF, WBA Super oraz IBO.