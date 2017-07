Mike Tyson o walce Mayweather-McGregor: Cymbał zostanie znokautowany

Organizatorzy robią wszystko, by przekonać kibiców, że Conor McGregor ma szanse z Floydem Mayweatherem juniorem (49-0, 26 KO), ale Mike Tyson nie daje się nabrać.

- W boksie McGregor zostanie zabity - mówił słynny mistrz wagi ciężkiej.

- Cymbał zostanie znokautowany, bo jego rywal zajmuje się tym przez całe swoje życie, od czasu, gdy był dzieckiem. [McGregor] nie będzie mógł kopać ani stosować żadnych chwytów, nie ma więc za dużych szans - dodał.

Mimo wszystko "Żelazny" nie ma nic przeciwko tej walce i przyznaje, że podoba mu się cyrkowa atmosfera, która jej towarzyszy. - Conor to barwna osobowość, Floyd jeszcze nigdy nikogo takiego nie spotkał - oznajmił.

Dodał, że nie ma do Irlandczyka pretensji o to, że na jednej z konferencji prasowych powiedział "dance for me, boy" (tańcz dla mnie, chłopcze), gdzie słowo "boy" budzi rasistowskie konotacje i przysporzyło krytyki mistrzowi UFC.

- Chciałbym powiedzieć, że to brak szacunku z jego strony, ale to tak zabawne, że po prostu nie mogę - skomentował Tyson.

Walka Mayweather-McGregor odbędzie się 26 sierpnia w hali T-Mobile Arena w Las Vegas.